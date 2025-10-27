«Торпедо» объявило о партнерстве с Яндекс Про и приурочило матч с «Автомобилистом» ко Дню водителя
«Торпедо» приурочило матч FONBET КХЛ к Дню водителя.
26 октября «Торпедо» дома обыграло «Автомобилист» (7:4) в матче регулярного чемпионата.
Нижегородский клуб объявил о партнерстве с Яндекс Про и провел тематический матч в честь Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, отмечаемый в последнее воскресенье октября.
Клуб сделал тематическую графику, запустил проект с игроками-таксистами, забрендировал арену, организовал автомобильные активности, представил игроков как таксистов, пригласил водителей-партнеров Яндекс Про на матч, подготовил тематические поздравления игрокам, представил Алексея Исакова в партнерском образе и оценил игру на пять звезд.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости