«Торпедо» объявило о партнерстве с Яндекс Про и приурочило матч с «Автомобилистом» ко Дню водителя

«Торпедо» приурочило матч FONBET КХЛ к Дню водителя.

26 октября «Торпедо » дома обыграло «Автомобилист » (7:4) в матче регулярного чемпионата.

Нижегородский клуб объявил о партнерстве с Яндекс Про и провел тематический матч в честь Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, отмечаемый в последнее воскресенье октября.

Клуб сделал тематическую графику , запустил проект с игроками-таксистами, забрендировал арену , организовал автомобильные активности , представил игроков как таксистов , пригласил водителей-партнеров Яндекс Про на матч, подготовил тематические поздравления игрокам , представил Алексея Исакова в партнерском образе и оценил игру на пять звезд .