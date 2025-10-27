Заварухин о 4:7 с «Торпедо»: «Автомобилист» позволил себе много ошибок в первом периоде и поздновато спохватился»

Николай Заварухин оценил поражение от «Торпедо» (4:7) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«В первом периоде позволили себе совершить много ошибок, сколько не позволяли себе допускать по ходу этого чемпионата. Из-за них такой счет, хотя два периода было неплохих. Но поздновато спохватились.

Мы очень давно не можем выиграть в Нижнем Новгороде. Но бывают такие матчи, когда все залетает и когда соперник не прощает каждую ошибку. В третьем периоде было желание вытащить матч и побороться за очки, поэтому так рано сняли вратаря. Рад, что болельщикам понравился матч.

По возвращению Рида Буше конкретики нет. Еще пару недель его не будет», – сказал тренер «Автомобилиста».