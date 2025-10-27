Исаков о 5 голах «Торпедо» «Автомобилисту» в 1-м периоде: «Это волна, которую ловишь на моменте. Сделали акцент не на передачи, а на качество бросков»

Алексей Исаков оценил победу над «Автомобилистом» (7:4) в КХЛ.

«Пять наших шайб в первом периоде – это волна, которую ловишь на моменте. Нужно принимать это как часть хоккея. Мы видели статистику «Автомобилиста» по периодам. Самым главным был третий период.

Хотел бы отметить нацеленность игроков на броски. Сделали больше акцент не на передачи, а на качество бросков. К сожалению, после первого периода дали сопернику почувствовать игру. «Автомобилист», имея определенный запас мастерства, поймал волну и создал много моментов.

У нас было много шансов, но забить десять «Автомобилисту» было слишком жирно с нашей стороны. Естественно, выигрывая с большим счетом, доминировать в третьем периоде против такой команды, как «Автомобилист», сложно. Наша задача была грамотно обороняться, ждать свои моменты и доиграть до победы», – сказал тренер «Торпедо».