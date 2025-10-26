  • Спортс
  • Заварухин подарил журналисту значок «Автомобилиста» и шоколадку на пресс-конференции после 4:7 от «Торпедо»
Видео
5

Заварухин подарил журналисту значок «Автомобилиста» и шоколадку на пресс-конференции после 4:7 от «Торпедо»

Николай Заварухин подарил журналисту значок «Автомобилиста» и шоколадку.

В воскресенье екатеринбургский клуб проиграл «Торпедо» (4:7) в выездном матче FONBET КХЛ. 

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин вручил подарки журналисту «Чемпионата» Родиону Власову. 

«Родион, я знаю, у вас день рождения сегодня. Хотел такой подарочек маленький [сделать], шоколадку и значок», – сказал Николай Заварухин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
