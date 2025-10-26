Заварухин подарил журналисту значок «Автомобилиста» и шоколадку на пресс-конференции после 4:7 от «Торпедо»

Николай Заварухин подарил журналисту значок «Автомобилиста» и шоколадку.

В воскресенье екатеринбургский клуб проиграл «Торпедо » (4:7) в выездном матче FONBET КХЛ.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин вручил подарки журналисту «Чемпионата» Родиону Власову.

«Родион, я знаю, у вас день рождения сегодня. Хотел такой подарочек маленький [сделать], шоколадку и значок», – сказал Николай Заварухин.