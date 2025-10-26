Заварухин подарил журналисту значок «Автомобилиста» и шоколадку на пресс-конференции после 4:7 от «Торпедо»
В воскресенье екатеринбургский клуб проиграл «Торпедо» (4:7) в выездном матче FONBET КХЛ.
Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин вручил подарки журналисту «Чемпионата» Родиону Власову.
«Родион, я знаю, у вас день рождения сегодня. Хотел такой подарочек маленький [сделать], шоколадку и значок», – сказал Николай Заварухин.
