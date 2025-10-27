Салливан о «Рейнджерс» после 1:5 от «Калгари»: «Мы не в лучшей форме, надо найти способ выбраться. Все начинается в внимания к деталям в обороне, сегодня были вопиющие ошибки»

Майк Салливан высказался об игре «Рейнджерс» после 1:5 от «Калгари».

Поражение стало для команды из Нью-Йорка 6-м в последних 7 играх, она занимает последнее место в Восточной конференции с 8 очками в 10 матчах.

«Сейчас мы не в лучшей форме, нужно найти способ выбраться из этой ситуации. Все начинается с приложения усилий и внимания к деталям в обороне.

В целом по ходу этого сезона мы отлично справлялись в защите и ограничивали не только качество, но и количество моментов у соперника.

Сегодня были вопиющие ошибки. После этого было очень трудно исправиться. Мы позволили им реализовать свои возможности», – сказал главный тренер «Рейнджерс ».