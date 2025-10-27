Панарин без очков в матче с «Калгари»: 7 бросков, 1 блок, 2 потери и «минус 2» за 20:03. У него 7 баллов и «минус 5» в 10 играх в сезоне

Артемий Панарин остался без очков в матче с «Калгари».

Форвард «Рейнджерс » не отметился результативными действиями в матче против «Флэймс» (1:5).

На счету 33-летнего россиянина 7 (2+5) баллов в 10 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».

Сегодня Панарин (20:03, «минус 2») отметился 7 бросками в створ и 1 блоком, а также допустил 2 потери.