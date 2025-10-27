Гавриков при 1:5 с «Калгари»: передача, 3 броска, 5 блоков и 1 перехват за 24:04 при нейтральной полезности
Владислав Гавриков сделал результативную передачу в матче с «Калгари».
Защитник «Рейнджерс» ассистировал при единственной шайбе клуба из Нью-Йорка в игре против «Флэймс» (1:5).
В текущем сезоне у 29-летнего россиянина 2 (0+2) балла в 10 играх при полезности «+2» и среднем времени на льду 23:20.
Сегодня Гавриков (24:04, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ, 5 блоками и 1 перехватом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости