Гавриков при 1:5 с «Калгари»: передача, 3 броска, 5 блоков и 1 перехват за 24:04 при нейтральной полезности

Владислав Гавриков сделал результативную передачу в матче с «Калгари».

Защитник «Рейнджерс » ассистировал при единственной шайбе клуба из Нью-Йорка в игре против «Флэймс» (1:5).

В текущем сезоне у 29-летнего россиянина 2 (0+2) балла в 10 играх при полезности «+2» и среднем времени на льду 23:20.

Сегодня Гавриков (24:04, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ, 5 блоками и 1 перехватом.