Видео
0

Сергачев забил «Виннипегу», став 2-й звездой матча. У защитника «Юты» 2+6 в 10 играх

Михаил Сергачев забросил шайбу в матче НХЛ с «Виннипегом» (3:2).

Защитник «Юты» продлил результативную серию (2+6) до 4 игр. В предыдущих 6 матчах со старта сезона очков он не набрал.

Сегодня за 26:09 – лучший показатель среди полевых игроков «Юты» (5:34 – в большинстве, 1:57 – в меньшинстве) – у россиянина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «минус 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoМихаил Сергачев
logoЮта
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергачев набрал 2+ очка в 3-м матче подряд – с «Миннесотой». У защитника «Юты» 1+6 в 9 играх
вчера, 01:32
Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Сент-Луисом». У защитника «Юты» 5 очков и «+5» в 8 играх в сезоне
24 октября, 05:22
Сергачев набрал 1+2 в матче с «Колорадо» и стал 2-й звездой. Защитник «Юты» прервал серию из 6 игр без очков со старта сезона
22 октября, 05:22Видео
Главные новости
НХЛ. «Тампа» одолела «Вегас», «Виннипег» уступил «Юте», «Рейнджерс» пропустили 5 голов от «Калгари», «Нью-Джерси» победил «Колорадо»
44 минуты назадLive
Василевский выиграл впервые за 6 матчей, став 2-й звездой игры с «Вегасом»: 18 сэйвов из 19
сегодня, 01:56
Кучеров забил победный гол «Вегасу», став 1-й звездой матча. У форварда «Тампы» 3+5 в 7 играх
сегодня, 01:18Видео
Новая версия легендарного «Три на Три» – теперь про хоккей!
вчера, 22:30Тесты и игры
Илья Ковальчук: «Я закончил профессиональную карьеру. Есть опыт, которым могу поделиться с молодежью, уверен»
вчера, 21:37
Фетисов участвовал в возложении цветов в Брестской крепости и расписался на своем портрете на стене в ледовом дворце школы ХК «Брест»
вчера, 21:18Фото
Ничушкин забил 5-й гол в сезоне – в игре с «Нью-Джерси». У форварда «Колорадо» 7 очков и «плюс 3» в 10 матчах
вчера, 20:56Видео
Игорь Ларионов – представляете старшего или младшего? Тест про хоккейные династии
вчера, 20:50Тесты и игры
Ковальчук о жене-альпинистке: «Была в Перу без кислорода неделю назад – уникальное достижение. Я по сравнению с ней в спорте вообще ни о чем»
вчера, 20:35
Заварухин подарил журналисту значок «Автомобилиста» и шоколадку на пресс-конференции после 4:7 от «Торпедо»
вчера, 20:05Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Калгари» прервал серию из 8 поражений, обыграв «Рейнджерс» (5:1). Команда Салливана идет последней на Востоке
10 минут назад
Исаков о 5 голах «Торпедо» «Автомобилисту» в 1-м периоде: «Это волна, которую ловишь на моменте. Сделали акцент не на передачи, а на качество бросков»
23 минуты назад
Козырев о 4:1 с «Шанхаем»: «Очень серьезный соперник, тяжелый матч. «Северстали» повезло, когда получила 4-минутное большинство»
35 минут назад
Заварухин о 4:7 с «Торпедо»: «Автомобилист» позволил себе много ошибок в первом периоде и поздновато спохватился»
47 минут назад
Капризов сделал 3 передачи в матче с «Сан-Хосе». У форварда «Миннесоты» 5+9 в 10 играх
сегодня, 01:32Видео
Болельщики ХК «Ростов» попросили губернатора Слюсаря вернуть клуб во Дворец спорта. Арена, где сейчас выступает команда в ВХЛ, вмещает 500 зрителей
вчера, 22:02
«Вашингтон» расторг контракт с тренером Лавом. НХЛ отстранила его до конца сезона после обвинений в домашнем насилии
вчера, 20:24
Грицюк забил 2-й гол за «Нью-Джерси» – в матче с «Колорадо». У Арсения 6 очков в 9 играх сезона
вчера, 19:50Видео
Жамнов о ротации в «Спартаке»: «Сейчас поколение обидчивое. На меня‑то что обижаться? Я на лед не выхожу, игроки должны завоевывать место в составе»
вчера, 19:00
Агент Кузнецова о «Металлурге»: «Жене комфортно, все нравится. В его мастерстве сомнений ни у кого нет, он наберет форму»
вчера, 17:12