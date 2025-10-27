Сергачев забил «Виннипегу», став 2-й звездой матча. У защитника «Юты» 2+6 в 10 играх
Михаил Сергачев забросил шайбу в матче НХЛ с «Виннипегом» (3:2).
Защитник «Юты» продлил результативную серию (2+6) до 4 игр. В предыдущих 6 матчах со старта сезона очков он не набрал.
Сегодня за 26:09 – лучший показатель среди полевых игроков «Юты» (5:34 – в большинстве, 1:57 – в меньшинстве) – у россиянина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «минус 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
