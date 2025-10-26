  • Спортс
  Сергачев набрал 2+ очка в 3-м матче подряд – с «Миннесотой». У защитника «Юты» 1+6 в 9 играх
Сергачев набрал 2+ очка в 3-м матче подряд – с «Миннесотой». У защитника «Юты» 1+6 в 9 играх

Михаил Сергачев набрал не менее 2 очков в третьем матче подряд.

Защитник «Юты» сделал две голевые передачи в игре чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:2).

Таким образом, результативная серия (1+6) россиянина составила три матча. В предыдущих 6 играх на старте сезона он баллов не набрал.

Сегодня за 22:20 (0:43 – в большинстве, 4:43 – в меньшинстве) у Сергачева ни одного броска в створ ворот, 3 блок-шота, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».

