Доминик Гашек: «НХЛ снова не позволила российским игрокам высказаться по поводу действий страны. Из-за лиги погибнут люди»
Доминик Гашек критически высказался об НХЛ из-за политики.
«На этой неделе начался очередной сезон НХЛ. К сожалению, лига снова не позволила российским игрокам официально высказаться по поводу действий страны.
Из-за НХЛ огромное количество людей погибнет и будет искалечено в этом и следующем году», – написал в соцсетях бывший вратарь клубов НХЛ Доминик Гашек.
