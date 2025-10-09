  • Спортс
  • Доминик Гашек: «НХЛ снова не позволила российским игрокам высказаться по поводу действий страны. Из-за лиги погибнут люди»
Доминик Гашек: «НХЛ снова не позволила российским игрокам высказаться по поводу действий страны. Из-за лиги погибнут люди»

Доминик Гашек критически высказался об НХЛ из-за политики.

«На этой неделе начался очередной сезон НХЛ. К сожалению, лига снова не позволила российским игрокам официально высказаться по поводу действий страны.

Из-за НХЛ огромное количество людей погибнет и будет искалечено в этом и следующем году», – написал в соцсетях бывший вратарь клубов НХЛ Доминик Гашек.

Гашек о встрече президентов России и США: «Для Путина расстелили красную дорожку, а Трамп с улыбкой пожал ему руку. В жизни этого не забуду»

Опубликовал: Максим Федер
