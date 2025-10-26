Павел Дедунов: «Говорил Грицюку, что приеду к нему в «Нью-Джерси» в четвертое звено и помогу. Мы общаемся с ним, шутим»

Павел Дедунов следит за Александром Никишиным и Арсением Грицюком в НХЛ.

«Общаемся с Грицюком, шутим. Слежу за ним, за Никишиным . Мы с ними прошли большой путь.

Приятно, что они там доказывают, что наши молодые ребята могут показывать результат. Им очень много дал Петербург и СКА. Говорил Грицюку, что приеду к нему в четвертое звено и помогу», – сказал форвард «Сочи ».