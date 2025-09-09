Дедунов о Крикунове в «Сочи»: «Опытный тренер, эмоции только положительные. Баллонов не было ни разу. Никто их даже не готовил»

Павел Дедунов сказал, что Владимир Крикунов отказался от баллонов в «Сочи».

– Как вам игра под руководством Владимира Крикунова?

– Позитивная атмосфера в команде. У нас есть опытный тренер, который знает, как выигрывать командой, знает, как должен строиться коллектив. Эмоции только положительные.

– Крикунов давно ассоциируется у широкой публики благодаря упражнениям на сборах с тасканием тяжелых баллонов. Вы с этим столкнулись?

– Нет, баллонов не было. Самое интересное, что этих баллонов не было. Ни разу. Мы даже вдоль поляны их не видели. Никто их даже не готовил, – сказал форвард сочинского клуба.

