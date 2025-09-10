  • Спортс
  • Дедунов об уходе из СКА: «Мне сказали, что новый тренер не видит меня в команде. Руководство пошло на обмен – причем со мной посоветовались, хочу ли я в «Сочи». Со мной поступили корректно»


Павел Дедунов высказался о своем обмене из СКА в «Сочи».

– Ваша игровая роль в «Сочи» изменилась? Вы выступали в СКА в четвертом звене, в основном в меньшинстве. А теперь вас ставят во второе звено к игровикам.

– Я когда изначально переходил в «Сочи», то спросил о своей роли. Тяжело носить рояль десять лет, а потом его выкинуть и начать работать только на очки.

Собственно, и в СКА точно так же была моя позиция обговорена. Мы с Романом Борисовичем [Ротенбергом] четко расставили приоритеты. Не было каких‑то дополнительных вопросов. Так же и тут – ничего не меняется. Да, игрового времени теперь больше. Надеюсь, что буду хорошо его использовать.

– Когда в СКА все резко поменялось, то был шанс, что вы там останетесь?

– Ну как, я все лето сидел на чемоданах и ждал какого‑то развития, пытался связаться пару раз с руководителями. Но что‑то не пошло. Ну ладно, это уже в прошлом.

Через агента мне сказали, что новый тренер набирает состав под себя, не видит меня в команде в плане своей системы. Ничего страшного, так бывает. Я изначально читал о событиях в СКА через прессу и видел, что вектор меняется.

– Как вы попали в «Сочи»?

– Это был обмен, и руководство СКА пошло на это – причем со мной посоветовались, хочу ли я в «Сочи». Мы обговорили это с руководителем. А не так, что меня кинули без работы.

У меня есть контракт, я прошел предсезонку с командой. А не ждал на рынке, оставшись без коллективных тренировок на несколько месяцев, что когда кто‑то из ребят получит травму, и меня кто‑то подхватит. Всегда лучше быть в команде, и со мной в СКА поступили корректно.

Сейчас в КХЛ вообще тяжело искать работу. Количество команд сокращается – вот уже «Витязя» нет. А ребят больше, потому что молодых хоккеистов теперь хорошо готовят в разных клубах, – сказал форвард «Сочи» Павел Дедунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
