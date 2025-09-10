Павел Дедунов: «Самая тяжелая предсезонка у меня была в 18 лет, когда люди падали в обморок и просыпались среди ночи со словами: «Куда бежать?» А у Крикунова – терпимо»

Павел Дедунов рассказал о самой тяжелой предсезонке в своей жизни.

Ранее Дедунов перешел в «Сочи». В межсезонье команду возглавил Владимир Крикунов.

– Сказывается фирменная предсезонка Владимира Крикунова?

– Все спрашивают про баллоны. Но у нас не было баллонов, когда один игрок тащит по льду шину, в которой сидит другой игрок. Обошлось без этого упражнения.

Но мы выполняли комбинированную работу в зале и на земле, на льду. Пытались везде все успеть. Был большой объем работы. Надеемся, это скажется лучшим образом на нашей физической форме.

– То есть это не самая тяжелая предсезонка в вашей жизни?

– Самая тяжелая у меня была в 18 лет, когда люди падали в обморок и просыпались среди ночи со словами: «Куда бежать?» Вот там было тяжело. Ну, а тут – терпимо. Куда бежать я точно знаю, – сказал форвард «Сочи » Павел Дедунов .

Ранее он играл за СКА, «Амур», «Северсталь» и «Авангард».