«Тампа» выложила фото Кучерова, набравшего 1000-е очко в НХЛ: «Повесьте это в Лувре, теперь там есть место»

«Тампа» выложила фото Никиты Кучерова, набравшего 1000 очков.
Форвард «Лайтнинг» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:3).
За карьеру в лиге в рамках регулярок у 32-летнего россиянина теперь 1001 (359+642) очко в 809 играх.
«Повесьте это в Лувре (теперь там есть место)», – написали в аккаунте «Тампы».
Напомним, 19 октября был ограблен Лувр – через полчаса после открытия музея. Преступники в масках проникли через окно и похитили восемь ювелирных изделий королевской и императорской коллекции. Сумма ущерба оценили в 88 млн евро.
