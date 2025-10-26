Кучеров про 1000 очков в НХЛ: «Потрясающие эмоции. Без моих партнеров по «Тампе» я бы этого не добился. Поддержка болельщиков тоже сыграла огромную роль»

Никита Кучеров поделился эмоциями от достижения отметки 1000 очков в НХЛ.

Форвард «Тампы » дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:3).

За карьеру в лиге в рамках регулярок у 32-летнего россиянина теперь 1001 (359+642) очко в 809 играх.

«Потрясающие эмоции. В свое время я никогда не думал, что добьюсь такого.

Для меня большая честь и счастье, что на этом пути я играл с замечательными партнерами. Без них меня бы здесь не было, и я бы этого не добился.

Поддержка болельщиков тоже сыграла огромную роль. Я испытываю невероятное счастье», – сказал Кучеров.

