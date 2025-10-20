  • Спортс
Сергачев без очков в первых 6 матчах в сезоне НХЛ. У защитника «Юты» 2 броска, 3 блока, 3 потери, малый штраф и «+1» за 25:07 против «Бостона»

Михаил Сергачев остался без очков в первых 6 матчах в сезоне НХЛ.

Защитник «Юты» принял участие в матче с «Бостоном» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ

В 6 играх в сезоне у 27-летнего россиянина нет результативных действий при 11 бросках в створ, полезности «+3» и среднем времени на льду 25:07. 

Сегодня Сергачев (25:07, 5:53 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+1». У него 2 броска в створ, 3 блока, 1 силовой прием и 3 потери. Также он получил малый штраф в первом периоде. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
