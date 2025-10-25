Хмелевски о том, хочет ли увидеть «Салават» в плей-офф: «Мне уже без разницы, я там не играю. Если думать буду о них, не смогу нормально играть в «Ак Барсе». Надо перевернуть страницу»

Саша Хмелевски высказался о возможности увидеть «Салават» в плей-офф.

Нападающий ранее играл за команду из Уфы. 23 сентября «Салават» обменял Хмелевски в «Ак Барс».

Клуб из Уфы, набравший 14 очков в 18 матчах, занимает 11-е место в таблице Востока, однако отстает от зоны плей-офф лишь на три балла.

– Вам бы хотелось увидеть «Салават Юлаев» в плей-офф?

– Мне уже без разницы, я там не играю.

– И все равно теплые эмоции к клубу наверняка остались…

– Эмоции важны для болельщиков, конечно, к фанатам они остались. А так, если думать буду о «Салавате», я не смогу тут нормально играть. Мне надо уже перевернуть страницу.

Как мы прошли игру с ними дома, в Уфе, это была хорошая галочка для меня, сыграли против них, почувствовал эмоции. И отпустил. Поблагодарил болельщиков, но сейчас уже новый шаг, новый час в моей жизни, – сказал нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски.