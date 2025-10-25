  • Спортс
  • Гатиятулин о дубле Хмелевски: «О мастерстве Саши и его броске знает вся лига. Мы разговаривали с ним, что очки и голы – вопрос времени, потому что было много штанг и перекладин»
Гатиятулин о дубле Хмелевски: «О мастерстве Саши и его броске знает вся лига. Мы разговаривали с ним, что очки и голы – вопрос времени, потому что было много штанг и перекладин»

Анвар Гатиятулин подвел итоги матча с «Адмиралом» (5:3).

«Ак Барс» одержал 9-ю победу подряд.

– Разные по сценарию матчи получились на этой неделе. Рады, что одержали хорошую командную победу.

– У Александра Хмелевски дубль. Насколько на него давило малое количество очков?

– О мастерстве Александра и его броске знает вся лига. Мы много разговаривали с ним на эту тему, что очки и голы – это вопрос времени, потому что было много штанг и перекладин.

Он нам помогал даже в тех играх, когда не было очков. Да даже и не в играх. У нас был непростой момент в сентябре, когда готовились к игре с «Барысом» в Астане, и много внимания привлек именно переход Александра. Он забрал часть внимания от команды, чем очень помог.

– Алексей Марченко надолго выбыл?

– Алексей получил повреждение, сейчас выясняем, насколько оно серьезное. Пока неизвестно, надолго ли он выбыл.

– У команды девятая победа подряд. Мы видим тот «Ак Барс», который вы хотели видеть? И как сохранить этот запал?

– Важно обращать внимание не на серии, а на то, как мы реагируем на удачные игры. С этим у нас была проблема раньше. И мы видим, что ребята правильно это делают, с полной концентрацией выходят на каждый следующий матч.

Но, конечно, сложно доминировать на протяжении всего матча. И здесь нужно правильно играть, когда инициатива переходит к сопернику. То же самое и в сезоне – нужно смотреть на свое текущее состояние и от этого отталкиваться. Мы будем следить, у нас и тренеры ОФП, и доктора следят за состоянием, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
травмы
