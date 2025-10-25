«Ак Барс» выиграл 9-й матч подряд – 5:3 с «Адмиралом», Хмелевски и Сафонов сделали дубли. Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке

«Ак Барс» одержал 9-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла «Адмирал » со счетом 5:3.

Голами в составе клуба из Казани отметились Митчелл Миллер, а также Илья Сафонов и Саша Хмелевски , сделавшие дубли.

«Ак Барс » набрал 27 очков в 19 играх сезона и занимает 2-е место на Востоке.

Для «Адмирала» поражение стало 3-м подряд. Команда тренера Леонида Тамбиева идет 10-й на Востоке с 15 очками в 15 матчах.