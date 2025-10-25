Хмелевски о возвращении Ремпала в «Салават»: «Красавчик, он очень хороший хоккеист. Для меня было большим удовольствием с ним играть. Он поможет клубу, у них сейчас трудное время»
Саша Хмелевски высказался о возвращении Шелдона Ремпала в «Салават».
Нападающие ранее вместе играли за клуб из Уфы.
– Шелдон Ремпал сегодня перешел в «Салават Юлаев». Не удивились?
– Ремпа – красавчик, он очень хороший игрок. Для меня было большим удовольствием с ним играть.
Он поможет «Салавату», у них сейчас трудное время. Надеюсь, что у него все получится и обойдется без травм, – сказал нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски.
«Салават» объявил о возвращении Ремпала: «Добро пожаловать домой»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости