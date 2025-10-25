Хмелевски о возвращении Ремпала в «Салават»: «Красавчик, он очень хороший хоккеист. Для меня было большим удовольствием с ним играть. Он поможет клубу, у них сейчас трудное время»

Саша Хмелевски высказался о возвращении Шелдона Ремпала в «Салават».

Нападающие ранее вместе играли за клуб из Уфы.

– Шелдон Ремпал сегодня перешел в «Салават Юлаев». Не удивились?

– Ремпа – красавчик, он очень хороший игрок. Для меня было большим удовольствием с ним играть.

Он поможет «Салавату», у них сейчас трудное время. Надеюсь, что у него все получится и обойдется без травм, – сказал нападающий «Ак Барса » Саша Хмелевски.

