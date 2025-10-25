«Спартак» получит права на Хуснутдинова и денежную компенсацию в рамках обмена прав на Савикова в СКА (Metaratings)

«Спартак» получит права на Марата Хуснутдинова в рамках обмена Егора Савикова в СКА.

Как сообщает Metaratings, «Спартак» в результате обмена прав на защитника Савикова в СКА получит денежную компенсацию, а также права на форварда «Бостона» Марата Хуснутдинова.

Агентство Winners ранее сообщило , что переговоры СКА и «Спартака» об обмене прав на Егора Савикова находятся на завершающем этапе.

22-летний защитник является ограниченно свободным агентом без действующего контракта. В прошлом сезоне он провел 49 матчей за «Спартак» и набрал 16 (2+14) очков при полезности «плюс 12».