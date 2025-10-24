СКА может расстаться с Зайцевым и Голдобиным. Клуб также заинтересован в приобретении Артамонова у «Торпедо» (Артур Хайруллин)

СКА может расстаться с Никитой Зайцевым и Николаем Голдобиным.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, СКА заинтересован в приобретении у «Торпедо » нападающего Никиты Артамонова.

Также армейцы могут расстаться с Никитой Зайцевым и Николаем Голдобиным . Странно, конечно», – написал Хайруллин.

В нынешнем сезоне в активе Никиты Артамонова 1 передача в 9 играх.

Голдобин набрал 10 (3+7) очков в 15 матчах. Зайцев провел 5 игр, не отметившись результативными действиями.