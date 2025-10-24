  • Спортс
Ларионов после 8:1 с «Сочи»: «Всегда хочешь играть в хороший хоккей. Потому что полный стадион, город ждет, верит. Санкт-Петербург умеет терпеть, это исторически»

Игорь Ларионов поделился мыслями после победа над «Сочи» со счетом 8:1.

Это 2-я победа СКА в 10 последних матчах.

– Не боитесь, что результативность после этого матча снова скатится к 2-3 шайбам?

– Знаете, всегда хочешь играть в хороший хоккей. Потому что полный стадион зрителей, город ждет, верит в команду. Это очень радует. Санкт-Петербург – город, который умеет терпеть, это исторически. Город, который имеет возможность верить в своих ребят.

Говоря о соперниках, здесь очень важно понимать статус команды. Мы его слегка опустили, теперь надо снова вернуться на тот уровень, который мы хотим. Мы позволили всем понять, что СКА – хорошая вывеска, хорошая корпорация, но это команда, которую можно обыгрывать. Это самый сложный период той работы, которую мы делаем.

Любая большая победа начинается с маленького первого шага. И для нас это очень важно: это так работает в больших коллективах. Если начинаешь паниковать, эти эмоции передаются ребятам, и еще сложнее выбираться из данной ситуации.

Самое важное в таких матчах не слишком высоко подниматься в небеса, но и не слишком сильно падать на землю. Нужно держать удар, держать баланс, верить в то, что ты делаешь. Вера в каждого игрока позволяет сплотиться и делать победы, которых мы хотим видеть как можно больше.

Мы не хотели никого унизить, мы просто играли от души. Могли и больше забивать. Но это один день, завтра будут новые события. Мы выиграли матч, теперь двигаемся дальше, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

СКА разгромил «Сочи» – 8:1. Команда Ларионова одержала 2-ю победу в 10 последних матчах

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
