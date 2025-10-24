Переговоры СКА и «Спартака» об обмене прав на Савикова находятся на завершающем этапе

Егор Савиков может перейти в СКА из «Спартака».

Об этом сообщило агентство Winners.

22-летний защитник является ограниченно свободным агентом без действующего контракта. В прошлом сезоне он провел 49 матчей за «Спартак» и набрал 16 (2+14) очков при полезности «плюс 12».

В августе сообщалось , что «Спартак » предлагал Егору Савикову новый контракт с зарплатой 8-9 млн рублей за сезон. Также утверждалось, что клуб отказывается обменивать игрока в другую команду по рыночной стоимости.

«Мы видим множество сообщений и публикаций в СМИ, касающихся ситуации с Егором Савиковым. Хотим официально сообщить, что переговоры между хоккейными клубами СКА и «Спартак» по поводу перехода прав на игрока находятся на завершающем этапе.

Мы надеемся, что в ближайшее время соглашение будет достигнуто, и права на Егора Савикова перейдут к хоккейному клубу СКА», – говорится в заявлении агентства Winners.