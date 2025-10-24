  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Переговоры СКА и «Спартака» об обмене прав на Савикова находятся на завершающем этапе
0

Переговоры СКА и «Спартака» об обмене прав на Савикова находятся на завершающем этапе

Егор Савиков может перейти в СКА из «Спартака».

Об этом сообщило агентство Winners.

22-летний защитник является ограниченно свободным агентом без действующего контракта. В прошлом сезоне он провел 49 матчей за «Спартак» и набрал 16 (2+14) очков при полезности «плюс 12».

В августе сообщалось, что «Спартак» предлагал Егору Савикову новый контракт с зарплатой 8-9 млн рублей за сезон. Также утверждалось, что клуб отказывается обменивать игрока в другую команду по рыночной стоимости.

«Мы видим множество сообщений и публикаций в СМИ, касающихся ситуации с Егором Савиковым. Хотим официально сообщить, что переговоры между хоккейными клубами СКА и «Спартак» по поводу перехода прав на игрока находятся на завершающем этапе.

Мы надеемся, что в ближайшее время соглашение будет достигнуто, и права на Егора Савикова перейдут к хоккейному клубу СКА», – говорится в заявлении агентства Winners.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Winners Hockey Agency
logoЕгор Савиков
logoСпартак
возможные переходы
logoСКА
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Савикова: «Сами ждем новостей о будущем Егора. Надеемся на положительный исход, но пока ситуация осталась прежней»
20 октября, 17:14
Агент Савикова о новом контракте: «Не рассматриваем игру за «Спартак» на предложенных условиях. Клуб не ведет торги, просто стоит на своем»
30 сентября, 11:41
10 нестыдных вопросов о хоккейных клюшках
28 сентября, 15:45
Главные новости
Панин о драке в кинотеатре в Казани: «Гарри Поттер» был или «Властелин Колец». Ребята громко разговаривали, я сделал замечание, небольшой махач произошел. На следующий день сборы»
1 минуту назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Нью-Джерси» примет «Сан-Хосе», «Торонто» в гостях у «Баффало»
19 минут назад
СКА может расстаться с Зайцевым и Голдобиным. Клуб также заинтересован в приобретении Артамонова у «Торпедо» (Артур Хайруллин)
49 минут назад
Ларионов после 8:1 с «Сочи»: «Всегда хочешь играть в хороший хоккей. Потому что полный стадион, город ждет, верит. Санкт-Петербург умеет терпеть, это исторически»
сегодня, 20:12
Игорь Ларионов – представляете старшего или младшего? Тест про хоккейные династии
сегодня, 20:00Тесты и игры
Крикунов об 1:8 от СКА: «Ребята перегорели, очень хотели сыграть хорошо. Так бывает... С такой командой нельзя так открываться»
сегодня, 19:20
Ларионов о 8:1 с «Сочи»: «Приятна не столько победа, сколько хоккей, который ребята показали. Отдача, удовольствие от игры. Это важнее двух очков»
сегодня, 19:15
СКА разгромил «Сочи» – 8:1. Команда Ларионова одержала 2-ю победу в 10 последних матчах
сегодня, 18:57
КХЛ. СКА забил 8 голов «Сочи», «Динамо» Минск обыграло «Шанхай», «Торпедо» проиграло «Ладе», «Барыс» победил «Амур»
сегодня, 18:52
Ремпал прошел процедуру драфта отказов, «Вашингтон» расторгнет контракт с лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2025
сегодня, 18:50
Ко всем новостям
Последние новости
Квартальнов о 2:1 с «Шанхаем»: «Тяжелая игра, мы встречались с хорошей командой. Довольны победой, единственное – большинство чуть не пошло»
23 минуты назад
«Ванкувер» выменял Райхела у «Чикаго» на драфт-пик
34 минуты назад
Крикунов об 1:8 от СКА: «Подсказывали ребятам, но у них захлестнуло там, ум за разум зашел. Пропускают, тут же хотят отыграться, открываются – и снова получают»
сегодня, 19:51
Кравец о 3:1 с «Амуром»: «Победа над таким трудным соперником – это очень хорошо. На протяжении всего матча мы держали игру в своих руках. Было достаточно много моментов»
сегодня, 19:45
Десятков о «Ладе»: «Календарь у нас такой, что мы даже тренироваться не успеваем. Нам сейчас нужна свежая кровь, любая помощь, чтобы нивелировать наши проблемы»
сегодня, 19:35
Десятков о 3:2 с «Торпедо»: «На жилах, как могли – нужно отдать должное ребятам за самоотдачу. Физику мы пока не нашли, это колоссальная проблема. Хорошо, что хоть химия находится»
сегодня, 18:34
Исаков после 2:3 от «Лады»: «Доводить такие матчи до нервных концовок не стоит. Я даже на скамейке почувствовал энергетику, как хоккеисты Тольятти хотели победить»
сегодня, 18:14
Тренер «Амура» Гальченюк об 1:3 от «Барыса»: «Евгений Свечников, Шерстнев из МХЛ и Акмальдинов сыграли первые матчи в этом сезоне КХЛ. Это положительно. Отрицательно – то, что не забили»
сегодня, 17:59
Могильный не сможет лично присутствовать на церемонии введения в Зал славы в Торонто
сегодня, 17:44
Галлан о «Шанхае»: «Русские хоккеисты проявляют себя здорово. Мы играем немного в североамериканском стиле – чуть более жестко и прямолинейно, чем здесь принято. Но ребята отлично справляются»
сегодня, 16:54