Ларионов о 8:1 с «Сочи»: «Ребята отпустили чувство страха, неуверенности. Это как в церкви, когда исповедуешься за грехи и очищаешься от них. Хорошо, что поговорили между собой»

Игорь Ларионов высказался об игре хоккеистов СКА в матче с «Сочи» (8:1).

Это 2-я победа СКА в 10 последних матчах.

– Хороший вечер, пятница, впереди два выходных для болельщиков. Ребят – с победой. Энтузиазм игроков понравился, он вылился в хорошую игру, хорошие голы. Но мы далеки от той стабильности, которую мы хотели бы видеть. Сегодня первый шаг, и он был довольно-таки хороший.

– Но ведь СКА обыграл самую худшую команду лиги. Не рано ли радоваться?

– Соглашусь. Не хочу говорить слишком громкие слова про слабые команды, потому что слишком слабых команд не бывает, бывает недооценка соперника. Каждая команда в лиге представляет опасность. Вопрос в том, как мы воспринимаем соперника. У нас нет эйфории. Радует, что ребята выиграли, забили много голов.

Было видно, что ребята отпустили чувство страха, неуверенности. Это как в церкви, когда исповедуешься за грехи и очищаешься от них. Хорошо, что поговорили между собой.

Но мы далеки от того качества, которое мы хотим видеть. Именно поэтому была просьба в третьем периоде играть правильно играть в удовольствие. Когда идет игра в два-три касания, идут моменты, в этом и проявляется прелесть хоккея, который мы хотим увидеть, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

