  Губерниев о Малкине: «Один из величайших хоккеистов всех времен. Женя может и таскать рояль, и играть на нем. Он способен приносить пользу клубу НХЛ еще несколько сезонов»
Губерниев о Малкине: «Один из величайших хоккеистов всех времен. Женя может и таскать рояль, и играть на нем. Он способен приносить пользу клубу НХЛ еще несколько сезонов»

Дмитрий Губерниев считает Евгения Малкина одним из величайших хоккеистов.

Нападающий «Питтсбурга» ранее повторил достижение Горди Хоу по скорости набора 10 ассистов со старта регулярки для хоккеистов в возрасте 39 лет и старше – 8 игр.

«Женя тот человек, который может и таскать рояль, и играть на нем. Удивительный хоккеист, командный игрок. Женя доказывает, что можно по примеру Овечкина играть здорово и в 40 лет, и после 40. Думаю, что он способен приносить пользу клубу НХЛ еще несколько сезонов.

Малкин хорош тем, что является командым и универсальным игроком, а не единоличником. На него может опираться коллектив, в хоккее это важно. Мы все любим Женю, как и все поклонники североамериканского хоккея.

Малкина в любом случае рано или поздно введут в Зал славы НХЛ. Женя – один из величайших хоккеистов всех времен», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
