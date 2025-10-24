Губерниев о Малкине: «Один из величайших хоккеистов всех времен. Женя может и таскать рояль, и играть на нем. Он способен приносить пользу клубу НХЛ еще несколько сезонов»

Дмитрий Губерниев считает Евгения Малкина одним из величайших хоккеистов.

Нападающий «Питтсбурга » ранее повторил достижение Горди Хоу по скорости набора 10 ассистов со старта регулярки для хоккеистов в возрасте 39 лет и старше – 8 игр.

«Женя тот человек, который может и таскать рояль, и играть на нем. Удивительный хоккеист, командный игрок. Женя доказывает, что можно по примеру Овечкина играть здорово и в 40 лет, и после 40. Думаю, что он способен приносить пользу клубу НХЛ еще несколько сезонов.

Малкин хорош тем, что является командым и универсальным игроком, а не единоличником. На него может опираться коллектив, в хоккее это важно. Мы все любим Женю, как и все поклонники североамериканского хоккея.

Малкина в любом случае рано или поздно введут в Зал славы НХЛ . Женя – один из величайших хоккеистов всех времен», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.