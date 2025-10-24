Малкин повторил рекорд Горди Хоу, сделав 10 передач за первые 8 матчей регулярки НХЛ в 39+ лет

Евгений Малкин повторил один из рекордов Горди Хоу.

39-летний нападающий «Питтсбурга » отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:3).

На счету Малкина стало 12 (2+10) очков. Он повторил достижение Хоу по скорости набора 10 ассистов со старта регулярки для хоккеистов в возрасте 39 лет и старше – 8 игр.

Хоу сделал это в составе «Детройта» в сезоне-1968/69, тогда ему было 40 лет.

«Питтсбург» выиграл 4 матча подряд с общей разницей 17:6. Команда Мьюза идет на 3-м месте на Востоке