СКА и «Трактор» претендуют на Ремпала. Сообщалось, что форвард может вернуться в «Салават» (Артур Хайруллин)

СКА и «Трактор» претендуют на Шелдона Ремпала.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, 30-летний нападающий также может вернуться в «Салават ».

Ранее Ремпал был отправлен «Вашингтоном» на драфт отказов с целью расторжения контракта. Он провел 4 матча в АХЛ за «Херши» и набрал 2 (1+1) балла.

В прошлом сезоне у форварда было 61 (31+30) очко в 68 играх FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф он добавил 21 (8+13) балл в 19 играх и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

Клубы КХЛ ведут борьбу за Ремпала. «Вашингтон» отправил экс-форварда «Салавата» в АХЛ