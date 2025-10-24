  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • СКА и «Трактор» претендуют на Ремпала. Сообщалось, что форвард может вернуться в «Салават» (Артур Хайруллин)
2

СКА и «Трактор» претендуют на Ремпала. Сообщалось, что форвард может вернуться в «Салават» (Артур Хайруллин)

СКА и «Трактор» претендуют на Шелдона Ремпала.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, 30-летний нападающий также может вернуться в «Салават».

Ранее Ремпал был отправлен «Вашингтоном» на драфт отказов с целью расторжения контракта. Он провел 4 матча в АХЛ за «Херши» и набрал 2 (1+1) балла.

В прошлом сезоне у форварда было 61 (31+30) очко в 68 играх FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф он добавил 21 (8+13) балл в 19 играх и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

Клубы КХЛ ведут борьбу за Ремпала. «Вашингтон» отправил экс-форварда «Салавата» в АХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoСКА
возможные переходы
logoСалават Юлаев
logoШелдон Ремпал
logoНХЛ
logoХерши
logoТрактор
logoАХЛ
logoКХЛ
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вашингтон» поместил Ремпала на драфт отказов. Экс-форвард «Салавата» был лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2025
вчера, 18:23
Защитник «Трактора» Дэй о диаспоре из «Херши» в КХЛ: «У ребят есть чемпионский дух. Все хотят подписывать победителей, наши успехи в АХЛ раскрыли глаза многим руководителям»
20 октября, 06:35
Веккионе о Кузнецове: «Большой шутник, постоянно смеется, приносит позитивную энергию. В «Вашингтоне» он помогал мне, интересно сыграть против него в КХЛ»
10 октября, 13:46
Главные новости
Каменский об отстранении Дронова на 5 матчей за толчок арбитра: «Игрок видел судью и мог избежать столкновения. Вместо этого он ударил клюшкой в спину»
11 минут назадВидео
Карбери об игровом долголетии Овечкина: «Он никогда не полагался на то, что теряется с годами. Катание идет на спад к 15-му сезону, а его инстинкты и бросок хуже не стали»
44 минуты назад
Форвард «Шанхая» Лабанк: «Между КХЛ и АХЛ, выберу КХЛ – это вторая лига мира. Здесь хотят играть в хоккей, нежели биться – другой стиль, но мне он комфортен»
сегодня, 11:51
Дмитрий Миронов о ДТП с Фетисовым, Константиновым и Мнацакановым в 1997-м: «Водителя должны были наказать строже. За проезд в пьяном виде сажают – с этим строго и в России, и в США»
сегодня, 11:26
«Флорида», «Детройт» и «Баффало» интересуются Чинаховым. «Коламбус» готов к обмену форварда (Пьер ЛеБрюн)
сегодня, 11:06
Защитник «Трактора» Дронов дисквалифицирован на 5 матчей за толчок судьи
сегодня, 10:53Видео
Карлсон об Овечкине: «Настоящий воин, много раз рисковал здоровьем ради одноклубников. Невозможно сыграть столько матчей, не чувствуя себя паршиво во многих из них»
сегодня, 10:41
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Нью-Джерси» примет «Сан-Хосе», «Торонто» в гостях у «Баффало»
сегодня, 10:27
Юрзинов о расширенном составе «России 25» на КПК-2025: «В 90-х был парад отказов и больничных – не могли набрать игроков на турниры. Так что 53 кандидата – это отлично»
сегодня, 10:06
Ротенберг заявил, что Тюкавин мог бы стать как Овечкин в хоккее: «По броску точно. Стили были бы разные – Костя больше играет через «отдал-открылся»
сегодня, 09:31
Ко всем новостям
Последние новости
Кокорев вошел в штаб «Лады». Экс-тренер «Сочи» и «Витязя» будет отвечать за работу с защитниками
31 минуту назад
Брэди Ткачак об операции на руке: «Это лишь маленькая кочка на моей дороге. Когда вернусь, моя игра выйдет на новый уровень»
сегодня, 12:31
«Торонто» перевел Уолла в долгосрочный список травмированных. Голкипер взял отпуск по семейным обстоятельствам в сентябре
сегодня, 12:18
Жамнов о драке Мальцева с Комтуа: «Я бы отреагировал так же, если бы был на льду. Это нормальная реакция»
сегодня, 12:01Видео
Канцеров о «Чикаго»: «Интерес ко мне есть, созваниваемся раз в месяц. Сейчас у меня контракт с «Металлургом», я должен отработать»
сегодня, 11:40
Голышев о 1-й игре после отстранения за допинг: «Очень скучал, был рад увидеть знакомые лица на трибунах. Спасибо тренерам «Автомобилиста» за подготовку»
сегодня, 10:16
Купер о 2:3 с «Чикаго»: «В игре «Тампы» было много позитива. Мне не понравились удаления, последняя минута и результат»
сегодня, 09:45
Фетисов и Анастасия Чернобровина вошли в состав жюри премии «Рассвет». Ее организует Союз фотографов дикой природы для повышения экологической грамотности людей
сегодня, 08:24
Буцаев после 2:5 с «Салаватом»: «Извиняюсь за игру «Сибири», но не тренеры выходят на лед. Нужно искоренять причину, из‑за которой мы так играем»
сегодня, 08:12
Миронов после 0:5 от «Динамо»: «Дерби есть дерби. У меня сейчас эмоции, злость, в любом случае «Спартак» будет злее»
сегодня, 07:58