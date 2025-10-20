  • Спортс
  • Защитник «Трактора» Дэй о диаспоре из «Херши» в КХЛ: «У ребят есть чемпионский дух. Все хотят подписывать победителей, наши успехи в АХЛ раскрыли глаза многим руководителям»
Защитник «Трактора» Дэй о диаспоре из «Херши» в КХЛ: «У ребят есть чемпионский дух. Все хотят подписывать победителей, наши успехи в АХЛ раскрыли глаза многим руководителям»

Защитник «Трактора» Логан Дэй высказался о диаспоре из «Херши» в КХЛ.

Фарм-клуб «Вашингтона» дважды подряд становился чемпионом АХЛ (2023, 2024). 

– Много ваших партнеров из «Херши» играют в КХЛ. Как думаете, почему именно этот клуб стал «донором» игроков для лиги?

– Думаю, это из-за двух выигранных Кубков Колдера подряд. Каждый клуб хочет подписывать победителей, так что наши успехи в АХЛ раскрыли глаза многим хоккейным руководителям. Ребята из «Херши» имеют чемпионский дух и помогают добывать победы своим новым командам.

– Поддерживаете связь с ребятами из «Херши»?

– Разумеется! Многих ребят разбросало по разным странам: Россия, Германия, Швейцария… Кто-то остался играть в Северной Америке.

Кубок Колдера сплотил нас, теперь между нами неразрывная связь, – сказал Дэй. 

Кроме Дэя, в КХЛ сейчас выступают поигравшие за чемпионские команды «Херши» вратарь Зак Фукале («Динамо» Минск), защитники Бобби Нарделла («Торпедо»), Джейк Масси («Барыс») и Чейз ПрискиСибирь»), нападающие Пьеррик Дюбе («Трактор»), Сэм Анас, Алекс Лимож (оба – «Динамо» Минск), Майкл Веккионе, Мэйсон Морелли (оба – «Барыс») и Райли Саттер («Шанхай Дрэгонс»). 

Кожевников о КХЛ: «Как вы хотите конкурировать с НХЛ, если скупаете «херши-колу» из АХЛ?! Кажется, мы словно возвращаемся в 90-е, когда смирились со своей второсортностью»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
