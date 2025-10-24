  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Брэди Ткачак об операции на руке: «Это лишь маленькая кочка на моей дороге. Когда вернусь, моя игра выйдет на новый уровень»
0

Брэди Ткачак об операции на руке: «Это лишь маленькая кочка на моей дороге. Когда вернусь, моя игра выйдет на новый уровень»

Брэди Ткачак заявил, что выйдет на новый уровень после возвращения в «Оттаву».

26-летний нападающий выбыл на 6-8 недель после операции на большом пальце правой руки. Он набрал 3 (0+3) в 3 матчах регулярного чемпионата.

«Все, чего я хочу, – это быть на льду. Летом я долго и усердно тренировался, и в начале сезона чувствовал себя лучше, чем когда-либо.

Это всего лишь маленькая кочка на моей дороге, я постараюсь не расстраиваться. Когда вернусь, моя игра выйдет на новый уровень», – сказал форвард «Оттавы» Брэди Ткачак.

«Оттава» предложила Пинто продлить контракт на 8 лет. Стороны пока не близки к сделке (Эллиотт Фридман)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoОттава
logoНХЛ
logoБрэди Ткачак
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Панарин – 24-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Шестеркин – 27-й, Хедман – 22-й, Брэди Ткачак – 23-й, Мэттью Ткачак – 25-й, Далин – 28-й
1 октября, 13:25
Кэйн, Мэттьюс, Айкел, братья Хьюзы (Куинн, Джек и Люк), Пинто, Назар и еще 36 игроков приедут в лагерь сборной США перед ОИ-2026
20 августа, 03:45
Брэди Ткачак об Олимпиаде-2026: «Многие дети пришли в хоккей после «Чуда на льду» в 1980-м. У нас есть возможность проложить путь для следующего поколения»
14 августа, 04:55
Главные новости
Каменский об отстранении Дронова на 5 матчей за толчок арбитра: «Игрок видел судью и мог избежать столкновения. Вместо этого он ударил клюшкой в спину»
12 минут назадВидео
СКА и «Трактор» претендуют на Ремпала. Сообщалось, что форвард может вернуться в «Салават» (Артур Хайруллин)
21 минуту назад
Карбери об игровом долголетии Овечкина: «Он никогда не полагался на то, что теряется с годами. Катание идет на спад к 15-му сезону, а его инстинкты и бросок хуже не стали»
45 минут назад
Форвард «Шанхая» Лабанк: «Между КХЛ и АХЛ, выберу КХЛ – это вторая лига мира. Здесь хотят играть в хоккей, нежели биться – другой стиль, но мне он комфортен»
сегодня, 11:51
Дмитрий Миронов о ДТП с Фетисовым, Константиновым и Мнацакановым в 1997-м: «Водителя должны были наказать строже. За проезд в пьяном виде сажают – с этим строго и в России, и в США»
сегодня, 11:26
«Флорида», «Детройт» и «Баффало» интересуются Чинаховым. «Коламбус» готов к обмену форварда (Пьер ЛеБрюн)
сегодня, 11:06
Защитник «Трактора» Дронов дисквалифицирован на 5 матчей за толчок судьи
сегодня, 10:53Видео
Карлсон об Овечкине: «Настоящий воин, много раз рисковал здоровьем ради одноклубников. Невозможно сыграть столько матчей, не чувствуя себя паршиво во многих из них»
сегодня, 10:41
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Нью-Джерси» примет «Сан-Хосе», «Торонто» в гостях у «Баффало»
сегодня, 10:27
Юрзинов о расширенном составе «России 25» на КПК-2025: «В 90-х был парад отказов и больничных – не могли набрать игроков на турниры. Так что 53 кандидата – это отлично»
сегодня, 10:06
Ко всем новостям
Последние новости
Кокорев вошел в штаб «Лады». Экс-тренер «Сочи» и «Витязя» будет отвечать за работу с защитниками
32 минуты назад
«Торонто» перевел Уолла в долгосрочный список травмированных. Голкипер взял отпуск по семейным обстоятельствам в сентябре
сегодня, 12:18
Жамнов о драке Мальцева с Комтуа: «Я бы отреагировал так же, если бы был на льду. Это нормальная реакция»
сегодня, 12:01Видео
Канцеров о «Чикаго»: «Интерес ко мне есть, созваниваемся раз в месяц. Сейчас у меня контракт с «Металлургом», я должен отработать»
сегодня, 11:40
Голышев о 1-й игре после отстранения за допинг: «Очень скучал, был рад увидеть знакомые лица на трибунах. Спасибо тренерам «Автомобилиста» за подготовку»
сегодня, 10:16
Купер о 2:3 с «Чикаго»: «В игре «Тампы» было много позитива. Мне не понравились удаления, последняя минута и результат»
сегодня, 09:45
Фетисов и Анастасия Чернобровина вошли в состав жюри премии «Рассвет». Ее организует Союз фотографов дикой природы для повышения экологической грамотности людей
сегодня, 08:24
Буцаев после 2:5 с «Салаватом»: «Извиняюсь за игру «Сибири», но не тренеры выходят на лед. Нужно искоренять причину, из‑за которой мы так играем»
сегодня, 08:12
Миронов после 0:5 от «Динамо»: «Дерби есть дерби. У меня сейчас эмоции, злость, в любом случае «Спартак» будет злее»
сегодня, 07:58
Баландин о «Тракторе»: «Уже есть тревожные звоночки. Наступает момент, когда пора делать какие-то оргвыводы. Не нравится слабая игра вратарей и защитников»
сегодня, 07:45