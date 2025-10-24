Брэди Ткачак об операции на руке: «Это лишь маленькая кочка на моей дороге. Когда вернусь, моя игра выйдет на новый уровень»

Брэди Ткачак заявил, что выйдет на новый уровень после возвращения в «Оттаву».

26-летний нападающий выбыл на 6-8 недель после операции на большом пальце правой руки. Он набрал 3 (0+3) в 3 матчах регулярного чемпионата.

«Все, чего я хочу, – это быть на льду. Летом я долго и усердно тренировался, и в начале сезона чувствовал себя лучше, чем когда-либо.

Это всего лишь маленькая кочка на моей дороге, я постараюсь не расстраиваться. Когда вернусь, моя игра выйдет на новый уровень», – сказал форвард «Оттавы » Брэди Ткачак .

«Оттава» предложила Пинто продлить контракт на 8 лет. Стороны пока не близки к сделке (Эллиотт Фридман)