Брэди Ткачак об Олимпиаде-2026: «Многие дети пришли в хоккей после «Чуда на льду» в 1980-м. У нас есть возможность проложить путь для следующего поколения»

– Брэди, ты играешь в канадском городе и одновременно пытаешься завоевать олимпийское золото для США. Каково это?

– Основываясь на опыте, ситуация становится несколько иной: все, кто поддерживает тебя изо дня в день, не хотят, чтобы ты победил.

Твоя детская мечта – выиграть Кубок Стэнли и золотую медаль для своей страны. Я знаю, что это всегда были наши с братом две главные цели.

Многие пришли в хоккей после «Чуда на льду» 1980 года. И теперь у нас есть возможность проложить путь для следующего поколения детей в США, которые, возможно, не стали бы играть в хоккей, если бы не увидели хоккей США на Олимпиаде.

Мы играем не только за себя, но и за страну, и за следующее поколение детей, – сказал форвард «Оттавы » и сборной США Брэди Ткачак .

