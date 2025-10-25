Мурашов сделал шатаут в матче АХЛ с «Шарлотт» – 5-я победа в 5 играх в сезоне (94,9% сэйвов, КН 1,40). Алексеев стал автором победного гола фарма «Питтсбурга»
Сергей Мурашов сделал шатаут в матче АХЛ с «Шарлотт» – 5-я победа подряд.
Вратарь «Уилкс-Бэрри» вышел в старте на матч регулярного чемпионата против «Чекерс» (4:0).
21-летний россиянин отразил все 25 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи. В 5 матчах в текущем сезоне на счету Мурашова 5 побед при 94,9% сэйвов и коэффициенте надежности 1,40.
Автором победной шайбы «Пингвинс» в сегодняшнем матче стал защитник Александр Алексеев. Для 25-летнего россиянина этот гол стал первым за новую команду, он завершил встречу с полезностью «+2».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости