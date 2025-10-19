«Оттава» предложила лидеру гонки снайперов сезона НХЛ Пинто (7 шайб в 6 играх) продлить контракт на 8 лет. Стороны пока не близки к сделке (Эллиотт Фридман)
«Оттава» предложила форварду Шэйну Пинто продлить контракт на 8 лет.
На данный момент неясно, какую сумму канадский клуб предлагает 24-летнему игроку.
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, стороны пока не близки к сделке.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Пинто набрал 8 (7+1) очков в 6 играх и единолично возглавляет гонку снайперов. Его контракт с кэпхитом 3,75 миллиона долларов действует до завершения этого сезона.
Следующим летом американец может стать ограниченно свободным агентом.
