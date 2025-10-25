Чибриков остался без очков в первых 4 играх в сезоне НХЛ. В прошлом сезоне у него было 2+1 в 4 матчах за «Виннипег»

Никита Чибриков остался без очков в первых 4 играх в сезоне НХЛ.

Форвард «Виннипега » принял участие в матче регулярного чемпионата с «Калгари » (5:3).

В 4 играх в сезоне у 22-летнего россиянина нет результативных действий при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 9:33.

В матче с «Флэймс» Чибриков (8:20, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ и 2 силовыми приемами. Также он получил 2 малых штрафа.

Отметим, что в прошлом сезоне Никита провел за «Джетс» 4 матча в регулярке НХЛ (среднее время – 11:24) и набрал 3 (2+1) очка.