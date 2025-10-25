Наместников забросил 3-ю шайбу в сезоне – в пустые ворота «Калгари». У него 4 очка в 8 играх

Владислав Наместников забросил 3-ю шайбу в сезоне – в пустые ворота «Калгари».

Форвард «Виннипега » поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флэймс» (5:3).

На счету 32-летнего нападающего стало 4 (3+1) очка в 8 играх в текущем сезоне при полезности «+1».

Сегодня Наместников (15:44) завершил игру с «+1». Он отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом, эффективность на точке вбрасывания – 50% (7 из 14).