Воронков набрал очки в 3-м матче подряд – передача против «Вашингтона». У форвард «Коламбуса» 3+4 в 7 играх
Дмитрий Воронков сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Вашингтоном» (1:5).
Форвард продлил результативную серию (1+2) до 3 игр, набрав 7-е (3+4) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 7 матчей.
Сегодня за 16:45 (4:33 – в большинстве, 0:07 – в меньшинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 3 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
