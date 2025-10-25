Воронков набрал очки в 3-м матче подряд – передача против «Вашингтона». У форвард «Коламбуса» 3+4 в 7 играх

Дмитрий Воронков сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Вашингтоном» (1:5).

Форвард продлил результативную серию (1+2) до 3 игр, набрав 7-е (3+4) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 7 матчей.

Сегодня за 16:45 (4:33 – в большинстве, 0:07 – в меньшинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 3 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».