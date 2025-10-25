  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о хет-трике Короткого: «Не превозносите его слишком высоко, Мотя пока еще не готов. Я ему это говорил два месяца назад, когда он был наказан за нарушение режима»
3

Ларионов о хет-трике Короткого: «Не превозносите его слишком высоко, Мотя пока еще не готов. Я ему это говорил два месяца назад, когда он был наказан за нарушение режима»

Игорь Ларионов сказал, что Матвей Короткий пока не готов к публичным похвалам.

19-летний форвард СКА сделал хет-трик в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Сочи» (8:1). 

– Вы как-то один раз говорили, что вашу команду заколдовали. Как чего удалось снять это проклятие?

– Я не сторонник верить в чудеса. Бывают совпадения, потому что ты пытаешься делать правильные вещи, делаешь все необходимое, но, к сожалению, не везет. Такое происходит часто, поэтому это больше вопрос психологический. Мы говорим с отдельными игроками – не буду называть фамилии, потому что люди стараются, создают моменты, но никак шайба не заходит в ворота. Сегодня она зашла у многих игроков.

В частности, Мотя Короткий оформил хет-трик, первый хет-трик в лиге. Это приятное событие для молодого пацана.

Только, пожалуйста, не превозносите его слишком высоко, потому что он пока еще не готов. И он это знает. Я ему это говорил два месяца назад, когда он был наказан за нарушение режима.

Естественно, после хет-трика в сегодняшней игре будет много разных эпитетов в адрес Короткого. Но это командная игра. Мы рады каждому игроку, каждому голу, но мы хотим, чтобы ребята ходили по земле и не взлетали высоко в небеса.

Возвращаясь к колдовству, думаю, что здесь комментарии излишни. Мы просто пытаемся найти правильный подход, правильный способ, чтобы ребята могли быть раскрепощены, могли получать удовольствие от игры. И сегодня это начало получаться, – сказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга. 

СКА разорвал «Сочи» – 8:1! Помог разговор в раздевалке без Ларионова

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт СКА
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoСочи
logoМатвей Короткий
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Ларионов о составе СКА: «Голдобин заболел, Менелл выбыл на три недели: аппендицит, операция. Без травм и болезней не бывает. Дети ходят в школу, приносят домой разные простуды»
29 минут назад
НХЛ. «Филадельфия» примет «Айлендерс», «Колорадо» в гостях у «Бостона», «Флорида» против «Вегаса», «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Даллас» – с «Каролиной»
49 минут назад
Карбери о 5:1 с «Коламбусом»: «Вашингтон» украл 2 очка. Томпсон сыграл фантастически и помог нам удержаться на плаву в первые 40 минут. Гол Овечкина стал решающим моментом»
сегодня, 06:22
Овечкин забил 976-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 40 шайб
сегодня, 01:11Видео
Карандин считает эпизод с Дроновым ошибкой арбитров: «Так и не понял, что лайнсмен делал в центре площадки. Игрок шел на шайбу, а получил баскетбольный заслон от судьи»
сегодня, 05:25Видео
КХЛ. «Сибирь» примет «Трактор», «Салават» в гостях у «Нефтехимика», «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом»
сегодня, 05:10
Овечкин повторил рекорд Гретцки по числу голов в третьих периодах в регулярках НХЛ (336)
сегодня, 04:46
«Калгари» проиграл 8 матчей подряд после победы в 1-й игре сезона. Команда Хаски занимает последнее место в общей таблице НХЛ
сегодня, 04:22
«Вегас» подписал контракт с Хартом на 2 года с кэпхитом 2 млн долларов. Вратарь, признанный невиновным по делу о сексуальном насилии, сможет играть с 1 декабря
сегодня, 03:46
Наместников забросил 3-ю шайбу в сезоне – в пустые ворота «Калгари». У него 4 очка в 8 играх
сегодня, 03:34Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Баландин о дисквалификации Дронова: «Судья неправильно располагался, но Григорий мог не допускать столкновение. 5 матчей – абсолютно правильно»
4 минуты назад
Гридин забил в 3-м матче подряд в АХЛ со старта сезона – 1+1 с «Коачеллой». У форварда фарма «Калгари» 5 очков на отрезке
сегодня, 07:15
Бут сделал дубль в матче АХЛ с «Бейкерсфилдом» и стал 2-й звездой. У форварда 5 очков в 5 играх в сезоне за фарм «Юты»
сегодня, 06:58Видео
Мурашов сделал шатаут в матче АХЛ с «Шарлотт» – 5-я победа в 5 играх в сезоне (94,9% сэйвов, КН 1,40). Алексеев стал автором победного гола фарма «Питтсбурга»
сегодня, 06:46
Форвард «Юты» Керфут выбыл на 8-10 недель из-за травмы мышц кора. Игрок перенес операцию
сегодня, 05:55
Матч звезд НХЛ-2027 пройдет на арене «Айлендерс». Он станет первым за 3 года – в 2025-м мероприятие отменили из-за Турнира четырех наций, в 2026-м его не будет из-за Олимпиады
сегодня, 05:40
Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу голов в ворота «Коламбуса» (28). Он сравнялся с Шарпом и Патриком Кэйном
сегодня, 04:58
Хэмилтон с 2+1, Самуэльссон с дублем и Томпсон с 34 сэйвами в матче с «Коламбусом» – звезды дня в НХЛ
сегодня, 04:34
Чибриков остался без очков в первых 4 играх в сезоне НХЛ. В прошлом сезоне у него было 2+1 в 4 матчах за «Виннипег»
сегодня, 03:58
Аскаров отразил 26 из 28 бросков «Нью-Джерси» и стал 3-й звездой матча. У него 4 поражения в 4 играх в сезоне при 85,6% сэйвов и КН 4,82
сегодня, 03:10