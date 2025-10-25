Карбери о 5:1 с «Коламбусом»: «Мы украли 2 очка. Томпсон сыграл фантастически и помог нам удержаться на плаву в первые 40 минут. Гол Овечкина стал решающим моментом»

Спенсер Карбери высказался о победе «Вашингтона» над «Коламбусом» (5:1).

После двух периодов «Кэпиталс» вели со счетом 1:0 при соотношении бросков 14:22.

«Я думаю, что мы украли 2 очка. Томпсон сыграл фантастически и помог нам удержаться на плаву в первые 40 минут игры. Считаю, что нам очень повезло, что после двух периодов счет был 1:0.

Затем наш второй гол после вбрасывания [в исполнении Александра Овечкина] стал решающим моментом. Так что мы примем этот результат, но в следующем матче нам, безусловно, нужно будет сыграть гораздо лучше», – сказал главный тренер «столичных».

25 октября «Вашингтон » примет «Оттаву» (начало матча по московскому времени – 26 октября в 02:00).

Хэмилтон с 2+1, Самуэльссон с дублем и Томпсон с 34 сэйвами в матче с «Коламбусом» – звезды дня в НХЛ

Овечкин в шаге от 900-й шайбы! Снова повторил трюк с голом после вбрасывания