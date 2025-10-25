«Калгари» проиграл 8 матчей подряд после победы в 1-й игре сезона. Команда Хаски занимает последнее место в общей таблице НХЛ
«Калгари» проиграл 8 матчей подряд после победы в 1-й игре сезона.
Сегодня «Флэймс» уступили «Виннипегу» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Поражение стало для команды под руководством Райана Хаски 8-м подряд.
С 3 очками в 9 играх канадский клуб занимает последнее место в Западной конференции и общей таблице лиги.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
