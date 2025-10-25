  • Спортс
«Калгари» проиграл 8 матчей подряд после победы в 1-й игре сезона. Команда Хаски занимает последнее место в общей таблице НХЛ

«Калгари» проиграл 8 матчей подряд после победы в 1-й игре сезона.

Сегодня «Флэймс» уступили «Виннипегу» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

Поражение стало для команды под руководством Райана Хаски 8-м подряд. 

С 3 очками в 9 играх канадский клуб занимает последнее место в Западной конференции и общей таблице лиги. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
