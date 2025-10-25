Матч звезд НХЛ-2027 пройдет на арене «Айлендерс». Он станет первым за 3 года – в 2025-м мероприятие отменили из-за Турнира четырех наций, в 2026-м его не будет из-за Олимпиады

Матч звезд НХЛ-2027 пройдет на арене «Айлендерс».

НХЛ официально подтвердила, что в феврале 2027 года звездный уик-энд пройдет на UBS Arena на Лонг-Айленде.

Мероприятие станет первым за 3 года – в 2025-м оно не состоялось из-за проведения Турнира четырех наций, в 2026-м его не будет из-за Олимпиады в Италии.

Напомним, что изначально лига планировала провести Матч звезд-2026 на арене «Айлендерс » непосредственно перед поездкой игроков на Олимпиаду.

Позже концепция изменилась – ожидалось проведение специального мероприятия, посвященного возвращению НХЛ на олимпийские турниры.

Теперь отменено и оно – клубы будут сами организовывать проводы хоккеистов на Игры.