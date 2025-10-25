Матч звезд НХЛ-2027 пройдет на арене «Айлендерс». Он станет первым за 3 года – в 2025-м мероприятие отменили из-за Турнира четырех наций, в 2026-м его не будет из-за Олимпиады
Матч звезд НХЛ-2027 пройдет на арене «Айлендерс».
НХЛ официально подтвердила, что в феврале 2027 года звездный уик-энд пройдет на UBS Arena на Лонг-Айленде.
Мероприятие станет первым за 3 года – в 2025-м оно не состоялось из-за проведения Турнира четырех наций, в 2026-м его не будет из-за Олимпиады в Италии.
Напомним, что изначально лига планировала провести Матч звезд-2026 на арене «Айлендерс» непосредственно перед поездкой игроков на Олимпиаду.
Позже концепция изменилась – ожидалось проведение специального мероприятия, посвященного возвращению НХЛ на олимпийские турниры.
Теперь отменено и оно – клубы будут сами организовывать проводы хоккеистов на Игры.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости