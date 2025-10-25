Хэмилтон с 2+1, Самуэльссон с дублем и Томпсон с 34 сэйвами в матче с «Коламбусом» – звезды дня в НХЛ
Дуги Хэмилтон, Маттиас Самуэльссон и Логан Томпсон – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон, отразивший 34 из 35 бросков в матче с «Коламбусом» (5:1).
Вторая звезда – защитник «Баффало» Маттиас Самуэльссон, сделавший дубль в матче с «Торонто» (5:3). Сын экс-игрока НХЛ Челля Самуэльссона впервые в карьере в лиге забросил 2 шайбы за игру.
Первая звезда – защитник «Нью-Джерси» Дуги Хэмилтон с 3 (2+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (3:1).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
