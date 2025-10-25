Хэмилтон с 2+1, Самуэльссон с дублем и Томпсон с 34 сэйвами в матче с «Коламбусом» – звезды дня в НХЛ

Дуги Хэмилтон, Маттиас Самуэльссон и Логан Томпсон – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – вратарь «Вашингтона » Логан Томпсон , отразивший 34 из 35 бросков в матче с «Коламбусом» (5:1).

Вторая звезда – защитник «Баффало » Маттиас Самуэльссон , сделавший дубль в матче с «Торонто» (5:3). Сын экс-игрока НХЛ Челля Самуэльссона впервые в карьере в лиге забросил 2 шайбы за игру.

Первая звезда – защитник «Нью-Джерси » Дуги Хэмилтон с 3 (2+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (3:1).