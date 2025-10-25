«Вегас» подписал контракт с Хартом на 2 года с кэпхитом 2 млн долларов. Вратарь, признанный невиновным по делу о сексуальном насилии, сможет играть с 1 декабря
«Вегас» подписал контракт с Картером Хартом на 2 года с кэпхитом 2 млн долларов.
Ранее 27-летний вратарь присоединился к команде на условиях пробного договора.
Напомним, что в июле суд в Канаде признал Харта, а также Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.
НХЛ при этом отстранила хоккеистов до 1 декабря.
Харт не играл в лиге с 20 января 2024 года. Всего на его счету 227 игр в регулярных чемпионатах за «Филадельфию», он отражал 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,94.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
