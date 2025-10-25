Форвард «Юты» Керфут выбыл на 8-10 недель из-за травмы мышц кора. Игрок перенес операцию
Форвард «Юты» Александр Керфут выбыл на 8-10 недель из-за травмы мышц кора.
31-летний нападающий перенес операцию по восстановлению мышц кора. Это группа мышц, которые отвечают за стабилизацию и поддержку позвоночника, таза и бедер.
Ранее сообщалось, что у игрока травма нижней части тела, он пропустил тренировочный лагерь и не выходил на лед в этом сезоне.
В прошлом сезоне Керфут сыграл 81 матч за «Юту» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 28 (11+17) очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
