Лабанк сравнил КХЛ и НХЛ: «Там все быстрее, темп игры выше – это главное различие. Здесь очень много талантов, все здорово работают с шайбой»

Кевин Лабанк сравнил уровень КХЛ и НХЛ.

Ранее экс-нападающий клубов НХЛ подписал контракт с «Шанхаем ». В первой игре за китайский клуб он сделал голевую передачу.

«Многого не знал о российском хоккее. Знал только, что это очень быстрая лига, все игроки очень быстрые и мастеровитые, здесь очень много талантов. Все любят делать интересные розыгрыши, здорово работают с шайбой, хорошо ее двигают.

В НХЛ все еще быстрее, сам темп игры выше. В этом главное различие», – заявил Кевин Лабанк .

«Шанхай» заплатит 70 млн рублей Лабанку за этот сезон (Михаил Зислис)