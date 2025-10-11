«Металлург» может подписать Самсонова в ближайшее время (Артур Хайруллин)

Илья Самсонов близок к переходу в «Металлург».

28-летний голкипер может в ближайшее время подписать соглашение с уральским клубом до завершения этого сезона.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В прошлом сезоне Илья Самсонов выступал за «Вегас ».

Вратарь сыграл 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ , одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков.