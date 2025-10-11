«Металлург» может подписать Самсонова в ближайшее время (Артур Хайруллин)
Илья Самсонов близок к переходу в «Металлург».
28-летний голкипер может в ближайшее время подписать соглашение с уральским клубом до завершения этого сезона.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В прошлом сезоне Илья Самсонов выступал за «Вегас».
Вратарь сыграл 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
