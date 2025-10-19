«Металлург» выиграл 7 из 8 последних матчей. Ткачев набрал 5 очков в игре с «Нефтехимиком», Канцеров и Барак – по 3, Кузнецов, Михайлис и Орехов – по 2

«Металлург» одержал 7-ю победу в 8 последних матчах.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Нефтехимик» (9:6) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Владимир Ткачев отметился 5 (1+4) баллами. По 3 очка в составе «Металлурга » набрали Роман Канцеров (1+2) и Дерек Барак (1+2), по 2 балла – Валерий Орехов (0+2), Никита Михайлис (1+1) и Евгений Кузнецов (0+2).

«Металлург» идет на 1-м месте на Востоке с 28 очками в 17 играх.

В составе «Нефтехимика » по 3 балла набрали Герман Точилкин (2+1) и Дамир Жафяров (0+3). Андрей Белозеров отметился 2 (1+1) очками.

Команда тренера Игоря Гришина занимает 6-е место в таблице Востока с 19 баллами в 18 играх.