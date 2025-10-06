Канцеров о роли центра в «Металлурге»: «Моя непрофильная позиция, но мне нравится. Ткачев у нас диспетчер, мы много создаем, можем еще больше забивать»

Роман Канцеров рассказал о том, как чувствует себя в роли центрфорварда.

«Металлург» обыграл «Спартак» (6:2) в матче FONBET КХЛ, 21-летний форвард магнитогорцев сделал дубль.

– Хорошая игра в нашем исполнении, чуть‑чуть начало смазанное получилось, поиграли в обороне. Потом появились хорошие моменты. Забили два гола. И во втором и третьем периоде была хорошая реализация с нашей стороны, много забили, могли бы еще больше.

– В чем секрет вашей команды, это Разин рисует схемы?

– У нас классная команда, много мастеровитых ребят, мы чувствуем друг друга за счет скорости и техники, находим классные передачи, поэтому получаются такие шайбы.

– Каково играть центрального в звене с Ткачевым?

– Конечно, центрфорвард моя непрофильная позиция. Но мне нравится, нужно будет улучшить процент выигранных вбрасываний, но в целом, в оборону успеваю и в атаке нужно помогать партнерам. Владимир [Ткачев ] у нас диспетчер, он всегда найдет [передачей]. Мы создаем много моментов, можем забивать еще больше, – сказал Канцеров .