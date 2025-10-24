  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Уилсон об Овечкине: «Забил 44 гола в сезоне, в котором сломал ногу – это невероятно. Он впечатляет и восхищает – горжусь, что делю с ним лед»
1

Уилсон об Овечкине: «Забил 44 гола в сезоне, в котором сломал ногу – это невероятно. Он впечатляет и восхищает – горжусь, что делю с ним лед»

Том Уилсон заявил, что гордится игрой с Александром Овечкиным.

«Сложно описать словами, что он значит для клуба и для города. Кажется, будто он здесь уже целую вечность.

Я горжусь тем, что делю с ним один лед. Как товарищ по команде и как друг, он всегда впечатляет и восхищает своими достижениями. Он машина – очень сильный парень и настоящий лидер.

Абсолютно невероятно, что Овечкин забросил 44 шайбы в сезоне, в котором сломал ногу. Он всю карьеру идет к величию, и это по-настоящему круто видеть», – сказал форвард «Вашингтона» Том Уилсон.

Почему Овечкин так мало забивает?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Вашингтона»
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
болельщики
logoНХЛ
logoТом Уилсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вашингтон» показал держатель для зубной нити с лицом Овечкина: «Полный набор зубов не требуется»
вчера, 14:27Фото
Мостовой об Овечкине: «Когда говорят, что не забил – да ему не надо, другие во сне столько не забивали. Ему должны стоя аплодировать на каждом матче»
18 октября, 12:10
Овечкин начнет сезон в 1-м звене «Вашингтона» с Протасом и Строумом
7 октября, 14:24
Главные новости
Юрзинов о расширенном составе «России 25» на КПК-2025: «В 90-х был парад отказов и больничных – не могли набрать игроков на турниры. Так что 53 кандидата – это отлично»
20 минут назад
Ротенберг заявил, что Тюкавин мог бы стать как Овечкин в хоккее: «По броску точно. Стили были бы разные – Костя больше играет через «отдал-открылся»
55 минут назад
Плющев о СКА: «Ларионов никого не подпускал к комплектации команды, состав был заложен неправильно. Будет очень сложно все исправить»
сегодня, 09:20
Мальцев о драке с Комтуа: «Я заступился за партнера, да и «Спартак» надо было оживить – за 0:5 было стыдно. С его стороны это не то поведение, которое должно быть»
сегодня, 09:03
Лабанк о «СКА-Арене»: «Лучше многих в НХЛ. Невероятные условия для игроков – баня, холодная ванна, джакузи. Раздевалка такая большая, что в ней можно потеряться»
сегодня, 08:37
КХЛ. «Барыс» примет «Амур», «Торпедо» в гостях у «Лады», «Динамо» Минск сыграет с «Шанхаем», СКА против «Сочи»
сегодня, 08:08
Макдэвид вышел на 6-е место по ассистам среди действующих игроков НХЛ (731), обогнав Овечкина. Лидирует Кросби (1067)
сегодня, 07:30
Юрзинов о КХЛ: «На первых ролях «Металлург» и «Локомотив», ставящие на россиян, на свои школы. Делайте выводы! К сожалению, у нас идет курс на пропаганду легионеров»
сегодня, 06:58
Дмитрий Миронов о том, вспоминают ли в Америке «Русскую пятерку» из «Детройта»: «Не видел и не слышал. Видимо, после февраля 2022 года это никому не нужно. Русских не очень жалуют»
сегодня, 06:46
У «Тампы» 6 поражений в 7 играх в сезоне. Команда Купера идет на последнем месте на Востоке и 30-м в НХЛ с 4 очками
сегодня, 05:46
Ко всем новостям
Последние новости
Голышев о 1-й игре после отстранения за допинг: «Очень скучал, был рад увидеть знакомые лица на трибунах. Спасибо тренерам «Автомобилиста» за подготовку»
10 минут назад
Купер о 2:3 с «Чикаго»: «В игре «Тампы» было много позитива. Мне не понравились удаления, последняя минута и результат»
41 минуту назад
Фетисов и Анастасия Чернобровина вошли в состав жюри премии «Рассвет». Ее организует Союз фотографов дикой природы для повышения экологической грамотности людей
сегодня, 08:24
Буцаев после 2:5 с «Салаватом»: «Извиняюсь за игру «Сибири», но не тренеры выходят на лед. Нужно искоренять причину, из‑за которой мы так играем»
сегодня, 08:12
Миронов после 0:5 от «Динамо»: «Дерби есть дерби. У меня сейчас эмоции, злость, в любом случае «Спартак» будет злее»
сегодня, 07:58
Баландин о «Тракторе»: «Уже есть тревожные звоночки. Наступает момент, когда пора делать какие-то оргвыводы. Не нравится слабая игра вратарей и защитников»
сегодня, 07:45
Быков о 9-м месте СКА на Западе: «Не стоит говорить о кризисе. Идет рабочий процесс, в команде много молодежи. Но тренерскому штабу нужно хорошенько поработать»
сегодня, 07:15
Селебрини с 3+2, Гранлунд с 2+3 и Кули с 3+1 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:34
«Юта» выиграла 5 матчей подряд с общей разницей 23:13 и идет на 3-м месте на Западе. Кули набрал 3+1 в игре с «Сент-Луисом», сделав хет-трик за 4:48
сегодня, 05:58
«Питтсбург» выиграл 4 матча подряд с общей разницей 17:6. Команда Мьюза идет на 3-м месте на Востоке
сегодня, 05:34