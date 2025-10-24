Уилсон об Овечкине: «Забил 44 гола в сезоне, в котором сломал ногу – это невероятно. Он впечатляет и восхищает – горжусь, что делю с ним лед»

Том Уилсон заявил, что гордится игрой с Александром Овечкиным.

«Сложно описать словами, что он значит для клуба и для города. Кажется, будто он здесь уже целую вечность.

Я горжусь тем, что делю с ним один лед. Как товарищ по команде и как друг, он всегда впечатляет и восхищает своими достижениями. Он машина – очень сильный парень и настоящий лидер.

Абсолютно невероятно, что Овечкин забросил 44 шайбы в сезоне, в котором сломал ногу. Он всю карьеру идет к величию, и это по-настоящему круто видеть», – сказал форвард «Вашингтона » Том Уилсон .

Почему Овечкин так мало забивает?