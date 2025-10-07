0

Овечкин начнет сезон в 1-м звене «Вашингтона» с Протасом и Строумом

Александр Овечкин начнет сезон-2025/26 в первом звене «Вашингтона».

Официальный сайт НХЛ опубликовал вариант сочетаний «Кэпиталс» в сезоне-2025/26.

Сочетания выглядят следующим образом:

Алексей ПротасДилан СтроумАлександр Овечкин

Коннор МакмайклПьер-Люк ДюбуаТом Уилсон

Энтони БовильеХендрикс ЛапьерРайан Леонард

Брэндон ДьюхэймНик Дауд – Джастин Сурдиф

Мартин ФегерварыДжон Карлсон

Джейкоб Чикран – Тревор ван Римсдайк

Расмус Сандин – Деклан Чисхольм

Вратари: Логан Томпсон, Чарли Линдгрен. 

«Вашингтон» проведет первый матч в регулярном чемпионате в ночь на 9 октября дома против «Бостона»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
