Овечкин начнет сезон в 1-м звене «Вашингтона» с Протасом и Строумом

Александр Овечкин начнет сезон-2025/26 в первом звене «Вашингтона».

Официальный сайт НХЛ опубликовал вариант сочетаний «Кэпиталс» в сезоне-2025/26.

Сочетания выглядят следующим образом :

Алексей Протас – Дилан Строум – Александр Овечкин

Коннор Макмайкл – Пьер-Люк Дюбуа – Том Уилсон

Энтони Бовилье – Хендрикс Лапьер – Райан Леонард

Брэндон Дьюхэйм – Ник Дауд – Джастин Сурдиф

Мартин Фегервары – Джон Карлсон

Джейкоб Чикран – Тревор ван Римсдайк

Расмус Сандин – Деклан Чисхольм

Вратари: Логан Томпсон, Чарли Линдгрен.

«Вашингтон» проведет первый матч в регулярном чемпионате в ночь на 9 октября дома против «Бостона»