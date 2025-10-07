Овечкин начнет сезон в 1-м звене «Вашингтона» с Протасом и Строумом
Александр Овечкин начнет сезон-2025/26 в первом звене «Вашингтона».
Официальный сайт НХЛ опубликовал вариант сочетаний «Кэпиталс» в сезоне-2025/26.
Сочетания выглядят следующим образом:
Алексей Протас – Дилан Строум – Александр Овечкин
Коннор Макмайкл – Пьер-Люк Дюбуа – Том Уилсон
Энтони Бовилье – Хендрикс Лапьер – Райан Леонард
Брэндон Дьюхэйм – Ник Дауд – Джастин Сурдиф
Мартин Фегервары – Джон Карлсон
Джейкоб Чикран – Тревор ван Римсдайк
Расмус Сандин – Деклан Чисхольм
Вратари: Логан Томпсон, Чарли Линдгрен.
«Вашингтон» проведет первый матч в регулярном чемпионате в ночь на 9 октября дома против «Бостона»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
